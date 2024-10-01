全国のファミリーマートでは、2024年10月1日から「リッチフラッペバニラ」を数量限定で販売します。バニラの香りと味わい豊かなフラッペ10月1日から発売する「リッチフラッペバニラ」は、2023年10月に「飲んでみたいフレーバーNo.1」として発売し大変好評だったため、今回要望の声に応え再登場します。・リッチフラッペバニラマダガスカル産バニラならではの深みのある優しいバニラの香りが特徴。ミルクとの相性が良く、甘い香りと