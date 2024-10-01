きょう東証スタンダード市場に新規上場したシマダヤは、公開価格と同じ１８８０円ウリ気配でスタートした。 同社は、一般家庭用及び業務用向けに麺類及び関連食料品の製造販売を行っている。家庭用の得意先は食品スーパーなどの量販店で、大きくチルド麺売り場向け商品と冷凍麺売り場向け商品に分かれ、チルド麺売り場向けの茹でずにさっと水でほぐすだけで食べられる「流水麺」が主力ブランド商品