１日の東京株式市場は買い優勢でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３１２円高の３万８２３２円と反発。 名実ともに１０月相場入りとなった東京市場だが、前日の急落の反動で主力株をはじめ広範囲に買い戻される展開で始まった。前日の欧州株市場は主要国の株価が総じて軟調だったものの、米国株市場ではＮＹダウが引け際に強含み小幅ながらプラス圏で引けたほか、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価