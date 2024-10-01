ソフトバンクグループがカイ気配スタート。前日は全体相場波乱のなか、６６６円安という急落をみせたが、きょうは下げ過ぎの反動を見込んだ買いが優勢だ。前日の米国株市場で、同社傘下のアーム・ホールディングス＜ARM＞は軟調な推移だったものの、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が上昇して引けたことに加え、「チャットＧＰＴ」を展開する米オープンＡＩに出資するとの報道が現地