12月26日より配信されるNetflixシリーズ『イカゲーム』シーズン2より、コン・ユ演じる“ゲームの案内人”の出勤前ルーティン映像が公開された。 参考：『イカゲーム』S2、ティザービジュアル＆初予告公開ゲームの支配者“フロントマン”も登場 本作は、膨大な借金や深刻なトラブルにより人生を諦めかけた者たちが、“人生一発逆転”できるほどの高額賞金を懸けて、「負け