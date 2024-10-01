農林水産省の公式X（旧Twitter）で、興味深いお米の炊き方を紹介していました。それは、フライパンで炊く「フライパン1合炊飯」なる方法。炊き方はとっても簡単で、フライパンで30分ほどお米を吸水させた後、フタをして強火1分→弱火約5分→強火1分で加熱し、5分以上蒸らして出来上がり。簡単なのにお米の旨味が感じられる炊き方だそうです。さっそく、農水省直伝のこの方法で、お米を炊いてみることに！ 【農水省の裏ワザ】ゆ