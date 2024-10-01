日銀は20日、政策金利の据え置きを発表。一方、アメリカのFRBは17日に0.5％の利下げを発表している円安が近年の株高を演出してきたかと思えば、3月下旬から1ヵ月ほどは円安・株安となり、そして今夏は円高・株安に！為替と株価は影響し合うと聞いてたけど、チグハグすぎてワケわからん！（泣）今、いったい何が起きている？そして今後はどうなる？ズバッと解説！【図表?】日経平均株価とS&P500の関係■ドル円レートの