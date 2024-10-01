1日8時45分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日清算値比340円高の3万8270円で寄り付いた。前日の日経平均株価の現物終値3万7919.55円に対しては350.45円高。夜間取引の終値3万8210円に対しては60円高となっている。 株探ニュース