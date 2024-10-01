1日8時45分、TOPIX先物期近2024年12月限は前日清算値比19ポイント高の2664.5ポイントで寄り付いた。前日のTOPIXの現物終値2645.94ポイントに対しては18.56ポイント高。夜間取引の終値2662ポイントに対しては2.5ポイント高となっている。 株探ニュース