10月６日に開催されるJ２第34節で、首位に立つ清水エスパルスと２位の横浜FCがJ１昇格を決める可能性がある。J１自動昇格枠は２位までの２つ。33節終了時点で清水の勝点は「72」、横浜FCは「71」。そして３位のV・ファーレン長崎は「60」。34節で清水と横浜FCが２位以上を確定させる条件は以下のとおりだ。●清水の２位以上確定の条件パターン?→次節に勝利し、長崎が引き分け以下パターン?→次節に引き分け、長崎が敗戦●横浜