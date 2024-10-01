1日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2024年12月限は前日清算値比150ポイント高の2万4305ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万4195.89ポイントに対しては109.11ポイント高。夜間取引の終値2万4345ポイントに対しては40ポイント安となっている。 株探ニュース