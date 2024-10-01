1日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2024年12月限は前日清算値比1ポイント高の643ポイントで寄り付いた。前日の東証グロース市場250指数の現物終値652.63ポイントに対しては9.63ポイント安。夜間取引の終値644ポイントに対しては1ポイント安となっている。 株探ニュース