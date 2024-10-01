2024年9月29日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、ドイツにある米電気自動車（EV）大手テスラの工場で従業員の病気欠勤が多発していることが問題になっていると報じた。記事は、ドイツ紙ハンデルスブラットの報道として、ブランデンブルク州グリューンハイデにあり、従業員1万2000人を抱えるテスラ工場で、今年8月の労働者の病気欠勤率が17％に達し、9月はやや低下したもののなおも11％の高い水準にあると紹介した