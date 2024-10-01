お笑いコンビ「千鳥」の大悟（44）が9月30日に放送された日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。人気芸人の天然エピソードを披露した。この日は「クセ強め芸人たちの変わった私生活」と題して、個性的なお笑い芸人たちがトークを展開した。大悟が「昔、焼き肉連れて行って、さすがに怖すぎて言わんかったんやけど…」とあまりの天然ぶりに驚いたとしたのは、この日ゲスト出演していたお笑いコンビ「モグラ