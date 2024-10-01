Darya KorsunskayaGleb Bryanski[モスクワ ３０日 ロイター] - ロシア連邦政府は３０日、２０２５年予算案を連邦議会に提出した。国防費は前年比２５％増の１３兆５０００億ルーブル（１４５０億ドル）で、国内総生産（ＧＤＰ）比６．３％となり、冷戦後の最高水準に達する。国防費は予算全体の３２％を占める。昨年の草案で政府は２５年の国防費を２１％削減する計画だった。ウクライナ戦争を開始した２２年に国防費は５兆