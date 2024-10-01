[ベルリン ３０日 ロイター] - ドイツの外務省と国防省は３０日、イスラエルがイスラム教シーア派組織ヒズボラへの攻撃を続けるレバノンから必須でない大使館職員やその家族、健康上脆弱な国民を退避させ、出国を希望する人を支援するとの共同声明を発表した。外務省は週末、イスラエルのベイルートやテルアビブ、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区ラマラの危機レベルを再び引き上げたが、現地の大使館は業務を継続している