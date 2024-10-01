総務省が1日に発表した全国の8月の完全失業率は、前の月から0.2ポイント低下し2.5%でした。2か月ぶりの改善です。また、完全失業者数は5か月ぶりに減少し、175万人でした。前の年の同じ月に比べて11万人減少しています。