日本銀行はおよそ9000社を対象とする調査、9月の日銀短観を発表し、大企業・製造業の景況感は前回から横ばいとなりました。企業の景況感などを調査する9月の「日銀短観」で、景気が「良い」と答えた企業の割合から「悪い」と答えた企業の割合を引いた指数は、「大企業・製造業」で＋13と前回6月の調査（＋13）から横ばいでした。一方、「大企業・非製造業」の指数はプラス34となり、2期ぶりの小幅改善となりました。事前の民間シン