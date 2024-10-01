GIGAZINEでは2024年10月から新連載作品である「作らせて！絵島さん」を掲載予定です。「ゲーム作り」を軸にした甘くて笑えるラブコメディになっていますので、ぜひお楽しみに。連載中の「勇者で社畜の兼業ライフ」と「秘密の宮園」とも合わせて、GIGAZINEマンガ大賞ではともに連載していく作品を毎月募集・毎月審査でいつでもお待ちしています。連載マンガを楽しみながら、どしどしご応募ください。その他の連載中のマンガ作品やコ