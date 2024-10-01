日銀が１日発表した９月の全国企業短期経済観測調査（短観）によると、企業の景況感を示す業況判断指数（ＤＩ）は大企業製造業でプラス１３と、６月の前回調査から横ばいだった。電気機械が大幅に改善するなどＩＴ関連需要が回復傾向にある一方、中国など海外需要停滞への警戒感も目立ち、強弱両面の要因による綱引きとなった。一方、大企業非製造業はプラス３４（前回プラス３３）。幅広い業種で価格転嫁が進展したのを背景に