9月27日に『あさイチ』（NHK）の番組Instagramに、同日の放送にゲスト出演した歌手で女優の小泉今日子の近影がアップされている。【写真】視聴者から絶賛の声があがった小泉今日子の近影58歳の小泉今日子笑顔を見せる小泉は目尻のシワなどが目立つものの、58歳の年齢を考えればごく自然なものだ。小泉がゲスト出演したことを取り上げたニュースのコメント欄には「良い歳の取り方」をしていると絶賛する声が相次いでいる。《