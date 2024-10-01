１０月１９、２０日の第３７期竜王戦七番勝負第２局（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）を前に、福井県あわら市の芦原温泉駅西口の複合施設「アフレア」に設置されたＰＲ用のタペストリーが９月３０日、藤井聡太竜王の写真が入った図柄から、挑戦者の佐々木勇気八段も加えた図柄に付け替えられた。あわら市などで組織する実行委員会が設置した。サイズは縦４メートル、横５．５メートルで、腕組みした２人が鋭