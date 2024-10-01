先月30日夜遅くまで熱戦が続いた将棋の八大タイトルの一つ「王座戦」五番勝負の第3局。「王座」返り咲きを目指す永瀬拓矢九段に対し、藤井聡太七冠が連勝し、タイトル防衛まであと1勝です。対局は、午後から攻めあう展開になりました。終盤には、両者ともに持ち時間を使い切り、1手を60秒未満で指す「1分将棋」となりますが、永瀬九段が藤井玉を詰め切れず、午後9時に156手で投了しました。藤井七冠が3連勝で「王座」の