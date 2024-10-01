窪塚洋介（45）が1日、インスタグラムを更新。自身の個人事務所「アスマキナ」に、弟で俳優の窪塚俊介（42）が所属したと発表した。17年3月1日に始動した同事務所には、実弟のレゲエミュージシャンRUEED（35）も、設立時から所属している。窪塚は「わたくしの実弟、次男の窪塚俊介(42)うちの事務所"アスマキナ"に本日から所属することになりました。関係者各位ファンの皆様どうぞ宜しくお願いします。『10月も感謝して楽しんで