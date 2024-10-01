米歌手ラナ・デルレイ（39）が、ワニのツアーガイドと9月26日に米ルイジアナ州で電撃挙式したと複数のメディアが報じている。報道によると、新郎のジェレミー・デュフレーヌ氏と職場で、2人の出会いの場でもある南東部ラフォーシェ郡のバイユーと呼ばれる湿地帯で挙式したという。同氏は、アーサーズ・エアボート・ツアーズの船長としてワニの見学ツアーを率いており、2019年にデルレイがこのツアーに参加したことで2人は知り合っ