東海道新幹線は10月1日、開業60周年を迎えた。東京駅では記念の出発式が開かれ、JR東海の和知勝之・東京駅長の合図で午前6時発の「のぞみ1号」（N700S、J29編成）が出発した。東海道新幹線は1964年10月1日に東京〜新大阪駅間が開業。60年間の累計利用者数は70億人にのぼる。JR東海の丹羽俊介社長は式典でのあいさつで、「開業以来、安全、正確、快適、高速という特性を磨き上げ、開業以来、乗車中のお客様の死傷事故ゼロを継続して