アラスカ航空とハワイアン航空は、マイレージの相互交換に対応した。マイレージプランとハワイアンマイルズ間で1：1の比率で移行できる。最小移行マイル数は50マイル。手数料は不要で、同一名義のアカウントのみ対象となる。移行には最大72時間かかる場合がある。