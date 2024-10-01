日本代表MF守田英正が所属するスポルティングCPは、1日にUEFAチャンピオンズリーグでPSVと対戦する。『Corriere dello Sport』などによれば、この試合ではイタリア人のファビオ・マレスカ氏が第4審判を務めるはずだったが、UEFAが急遽人員を変更する事態になったという。43歳のマレスカ審判は、今季セリエAを担当していたが、8月に行われたミラン対トリノ戦で激しい批判を受けた後にセリエBへ降格させられていた。そのマレスカ主審