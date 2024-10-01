熊野速玉大社の「御船祭」を前に、境内の倉庫から出された「早船競漕」用の木造船＝1日朝、和歌山県新宮市和歌山県新宮市の世界遺産・熊野速玉大社で1日、神事「御船祭」の行事「早船競漕」で使用する木造船9隻が境内の倉庫から出された。祭りは15、16日に行われる予定で、競漕はクライマックスを飾る行事。1日午前5時半ごろ、船をこぐ若者らが大社の倉庫に集まり、次々に船を出した。出場する同市の消防本部職員後岡賢さん（4