橋本環奈がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜午前8時）の第2話が1日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、結（橋本環奈）は放課後、ギャルたちにいきなり囲まれてボコボコにされるのかと思いきや、博多ギャル連合（ハギャレン）というギャルグループに入るよう勧誘される。聞くと、そのハギャレンは姉の歩（仲里依紗）が初代総代で、ギャルたち