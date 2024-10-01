Kentaro SugiyamaTetsushi Kajimoto［東京１日ロイター］ - 政府が１日発表した８月の雇用関連指標は、完全失業率が季節調整値で２．５％と、前月から０．２ポイント改善した。自己都合で離職していた人が就職する動きがみられるなど、人手不足感が強い中で雇用情勢は底堅さを示している。有効求人倍率は１．２３倍で前月から０．０１ポイント低下した。有識者からは、労働需給のひっ迫は賃金上昇を強め、日銀が年内にも踏み