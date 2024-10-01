メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身の将棋の藤井聡太七冠が、王座戦五番勝負を3連勝でストレート勝ちし、「王座」のタイトル初防衛を果たしました。 今期の王座戦は、藤井七冠に王座返り咲きを目指す永瀬拓矢九段が挑戦しました。 藤井七冠の2連勝で迎えた30日の第3局は、2023年、藤井七冠が史上初の八冠独占を決めた京都市内のホテルで行われ、午前9時、永瀬九段の先手で始まりました。 対局は、先