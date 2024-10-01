静岡市立静岡病院の職員が職場内で盗撮行為を行ったとして9月30日付けで懲戒処分を受けました。懲戒処分を受けたのは地方独立行政法人静岡市立静岡病院の29歳の臨床検査技師です。病院によりますと、この臨床検査技師は2024年8月3日、病院内の女子更衣室に侵入して動画撮影状態のスマートフォンを設置。その後、女性職員が撮影中のスマートフォンを発見し、検査技師は8月7日に警察に逮捕され、28日に起訴されました。