メジャーリーグの歴代最多安打記録を持つピート・ローズ氏が83歳で亡くなったと、アメリカABCニュースが報じた。ピート・ローズ氏は1960年にシンシナティ・レッズに入団し、メジャー通算4256安打の最多安打記録を打ち立てたが、監督をしていた1989年に、野球賭博に関与したとして永久追放処分を受けていた。