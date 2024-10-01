イスラエル軍は1日、北隣のレバノン領内での限定的な地上作戦を開始したと発表した。敵対するイスラム教シーア派組織ヒズボラに打撃を与えるためで、本格的な地上侵攻となれば2006年以来となる。昨年10月7日からパレスチナ自治区ガザで始まったイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘は、隣国を巻き込む本格的な地域紛争に拡大する様相を見せている。イスラエル軍は1日未明、「数時間前、レバノン南部のヒズボラの標的とインフ