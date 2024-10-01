Yコンビネーターの創業者、ポール・グレアムのブログ投稿が話題を呼んでいる。それはスティーブ・ジョブズのような創業者こそ会社を成功へと導き、プロの経営者は能力不足だと主張するものだ。しかし、実際にはこれに反する事例も多い。