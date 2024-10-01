ロッテの和田康士朗が9月30日の楽天戦、代走で出場し決勝のホームを踏んだ。1−1の9回一死走者なしから荻野貴司が、守護神・則本昂大からセンター前に安打を放つと、ロッテベンチはここで和田を代走に送る。ソトが3ボール2ストライクから6球目の141キロフォークで空振り三振に倒れたが、スタートを切っていた一塁走者・和田が二塁盗塁成功。「（5年連続二桁盗塁は）達成できたらいいですけど、そんなうまくはいかないと思うの