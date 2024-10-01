【ニューヨーク時事】米大リーグのレッズなどで１９６０年代から８０年代にかけてプレーし、歴代最多の４２５６安打を放ったピート・ローズさんが死去したと９月３０日、ＡＢＣニュースなど複数の米メディアが伝えた。８３歳だった。ネバダ州の自宅で亡くなったという。６３年、出身地のオハイオ州シンシナティが拠点のレッズでデビューし、新人王を獲得。最優秀選手（ＭＶＰ）に１度、首位打者に３度輝き、８５年にタイ・カッ