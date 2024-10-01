歴代最多となるMLB通算4256安打を放ったピート・ローズ氏（83）が死去したと9月30日（日本時間10月1日）、米メディアが報じた。米誌スポーツ・イラストレーテッドが「ローズ氏の家族に近い情報筋から確認した」と報道。ローズ氏はMLB最多となる通算3562試合に出場し、同じく最多4256安打を記録。「安打王」として名をはせ、1970年代にレッズの強力打線「ビッグレッドマシン」の1番打者としてワールドシリーズに4度出場し、2