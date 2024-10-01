【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：42,330.15 △17.15（9/30）NASDAQ：18,189.17 △69.58（9/30） 1.概況 米国株式市場は、米経済のソフトランディング期待からダウ平均は続伸で連日最高値を更新、S&P500は反発で最高値を更新しました。23ドル安でスタートしたダウ平均は、9月のシカゴ購買部協会景気指数が予想外に改善したため先週末の終値近辺まで戻す場面もありましたが、上値は