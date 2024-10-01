イスラエル軍はさきほど、イスラム教シーア派組織ヒズボラの拠点であるレバノン南部への限定的な地上侵攻を開始したと発表しました。【映像】レバノンに駐屯するイスラエル軍の戦車イスラエル軍は1日、レバノン南部でヒズボラのインフラなどの拠点に標的を絞った限定的な地上侵攻を開始したと発表しました。地上部隊だけではなく、空軍なども作戦に加わっているとしています。さらに、この作戦は数カ月間、訓練を重ねて準備