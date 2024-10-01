大リーグ・ドジャースの大谷翔平が9月30日（日本時間10月1日）、日本選手初の打撃2冠に輝いた。同日、ナショナル・リーグの日程が全て終了し、54本塁打、130打点でタイトルが確定した。ロッキーズ戦の八回表、ドジャースの大谷翔平は59個目の盗塁を決める=小林一茂撮影本塁打王はアメリカン・リーグのエンゼルスで44本を放った昨季に続き2度目。ア、ナの両リーグでの本塁打王は史上4人目の快挙で、日本選手の打点王獲得は初め