［東京１日ロイター］ - ソニー・ピクチャーズエンタテインメントは１日、アンソニー・ヴィンシクエラ会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）が２０２５年１月２日付でＣＥＯを退任し、ラヴィ・アフジャ社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ）がＣＥＯに就任する人事を発表した。ヴィンシクエラ氏は業務を執行しない会長としてアドバイザーの役割を続ける。