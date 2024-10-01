神木隆之介 神木隆之介がこのほど、12月に開催するファンイベント『神木隆之介トークイベント2024〜神木ＳＡ〜』の詳細を、ファンクラブ限定生配信『神木駅開業１周年セレモニー』内で明らかにした。昨年は自身初となるファンイベントを東京と、神木が主演を務めた連続テレビ小説『らんまん』の舞台である高知で行い、イベント来場者参加型のクイズコーナーや、『らんまん』の他、昨年の出演作品である映画『ゴジラ