東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値159.94高値160.13安値158.11 162.70ハイブレイク 161.41抵抗2 160.68抵抗1 159.39ピボット 158.66支持1 157.37支持2 156.64ローブレイク ポンド円 終値192.11高値192.31安値189.57 195.83ハイブレイク 194.07抵抗2 193.09抵抗1 191.33ピボット 190.35支持1 188.59支持2 187.61ロ&#1254