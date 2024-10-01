東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.31高値8.36安値8.28 8.43ハイブレイク 8.40抵抗2 8.35抵抗1 8.32ピボット 8.27支持1 8.24支持2 8.19ローブレイク シンガポールドル円 終値111.78高値111.93安値110.66 113.52ハイブレイク 112.73抵抗2 112.25抵抗1 111.46ピボット 110.98支持1 110.19支持2 109.71ローブレイ