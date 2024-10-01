東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6913高値0.6942安値0.6898 0.6981ハイブレイク 0.6962抵抗2 0.6937抵抗1 0.6918ピボット 0.6893支持1 0.6874支持2 0.6849ローブレイク キーウィドル 終値0.6349高値0.6379安値0.6333 0.6420ハイブレイク 0.6400抵抗2 0.6374抵抗1 0.6354ピボット 0.6328支持1 0.6308