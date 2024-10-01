ドル円143.30円台に下落、イスラエルがレバノンでヒズボラ標的とした地上攻撃開始 イスラエルがレバノン南部の国境地帯にあるヒズボラの拠点を標的に「限定的かつ局所的」な地上攻撃を開始したと発表した。リスク回避で円が上昇。ドル円は143.70円付近から一時143.30円台まで下落した。ただ、今のところ値動きは限定的。