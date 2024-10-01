総務省が１日発表した８月の労働力調査によると、完全失業率（季節調整値）は前月比０．２ポイント低下の２．５％だった。２カ月ぶりの改善。待遇や就業条件の良い仕事を求めて自発的に離職した人が、就業したためとみられる。完全失業率は、完全失業者数を労働力人口で割って算出する。完全失業者数（同）は１５万人減の１７２万人で、このうち「自発的な離職」が１１万人減った。就業者数は２５万人増の６７９１万人だった。