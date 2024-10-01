10月1日（火）は晴れるところが多いでしょう。台風17号が関東の東を北上するため、沿岸部では強風や高波に注意してください。＜台風情報＞●台風17号午前6時現在、台風は八丈島の南東にあります。1日（火）午後には暴風域を伴って関東の東を北上し、2日（水）にかけて三陸沖に進む予想です。広い範囲に大きな影響がでることはなさそうですが、沿岸部では強風や高波に注意してください。●台風18号午前6時現在、大型で非常に強い勢